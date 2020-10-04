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«Фарматек» бесплатно будет поставлять все необходимые армии инъекционные растворы и лекарства 

«Фарматек» бесплатно будет поставлять все необходимые армии инъекционные растворы и лекарства 

Президент Республики Армен Саркисян провёл телефонный разговор с председателем совета попечителей Армянского Благотворительного Общего Союза (АБОС), предпринимателем из Диаспоры, национальным филантропом Ваче Манукяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, речь шла о развязанных в последние дни Азербайджаном военных действиях в Арцахе и на границах Армении и о создавшейся вследствие этого ситуации. В этом контексте подчёркнута важность помощи всех наших соотечественников, в том числе, Диаспоры, общенародной борьбе как на поле боя, так и в тылу.

Принадлежащая национальному филантропу Ваче Манукяну фармацевтическая компания «Фарматек», которая является крупнейшей в регионе компанией по производству инъекционных растворов, будет проставлять необходимые армии инъекционные растворы, обеззараживающие жидкости и различные лекарственные средства исключительно бесплатно. Процесс уже начался. 


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