Азербайджан продолжает применять запрещенное оружие против гражданского населения: Омбудсмен

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека РА представил второе исследование действий, развязанных Азербайджаном против Армении и Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает отдел по связям с общественностью аппарата Омбудсмена РА.

«С 27 сентября продолжающееся применение Азербайджаном запрещенных кассетных боеприпасов направлено против мирных жителей в гражданских поселениях Арцаха (Нагорного Карабаха). 27-28 сентября, 2-4 октября Азербайджан применил залповые ракеты ЛАР-160 «Смерч» в направлении Гадрута, Степанакерта и села Шош близ столицы.

Неоднократное применение кассетных боеприпасов против густонаселенных районов является грубым нарушением международного гуманитарного права, а также международного права в области прав человека, включая право на жизнь, здоровье, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и права собственности со стороны Азербайджана, несмотря на то, что Азербайджан не является участником конвенции 2008 года.

В любом случае использование кассетных боеприпасов запрещено, когда последствия такого применения не могут быть ограничены, как того требует международное гуманитарное право, то есть когда невозможно обеспечить дифференциацию военных целей. Принцип, согласно которому государства никогда не должны использовать оружие, которое не позволяет им различать гражданские и военные цели, закреплен не только в Протоколе № 1 к Женевским конвенциям 1949 года (дополнительно включен в законодательство стран, не являющихся членами), но также и в Международном Суде, как основополагающий принцип международного гуманитарного права. Эти принципы вытекают из основных соображений гуманности, требований общественного сознания, которые обязательны для всех государств в любой ситуации вооруженного конфликта.

Указанные кассетные виды по своему характеру таковы, что неизбежно им становится невозможно обеспечить необходимую дифференциацию между военными и гражданскими целями, когда они используются по соседству с гражданскими объектами, тем более, когда они используются в густонаселенных населенных пунктах.

Следовательно, использование Азербайджаном кассетных ракетных систем LAR-160 и «Смерч» регулярно приводит к грубым нарушениям международного гуманитарного права при явном игнорировании обязательств в области прав человека.

Более того, очевидно, что неоднократное применение кассетных боеприпасов является частью политики этнической чистки, поскольку такое использование ясно демонстрирует политику Азербайджана, направленную на подстрекательство к насилию и терроризму против гражданского населения Армении.

Факты и оценки этого заявления основаны на работе Защитника прав человека Армении по установлению фактов, работе и отчетах Защитника прав человека Арцаха, сообщениях СМИ и достоверной информации, предоставленной гражданским населением, а также официальными источниками в Армении и Арцахе».