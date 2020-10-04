 Азербайджан по Степанакерту наносит и авиаудары: среди гражданского населения есть пострадавшие

Столица Арцаха - Степанакерт вновь под ударами. Об этом сообщает представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Степанакерт вновь под ударами, есть разрушения и жертвы среди гражданского населения”, - отмечает Ованнисян.

Представитель МО сообщил «Арменпресс», что азербайджанская сторона по Степанакерту наносит и авиаудары.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения велись упорные бои, обе стороны понесли большие потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

4 октября террористическая армия Азербайджана продолжает обстреливать мирное население Степанакерта, используя реактивные системы залпового огня “Полонез” и “Смерч”. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что военные объекты, расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне становятся мишенями Армии обороны, призвав население Азербайджана, во избежание возможных потерь, быстрее покинуть эти города.

Лилит Демурян