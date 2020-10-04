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СРОЧНО. Азербайджанская авиабаза Гянджи прекратила существование: Ваграм Погосян

СРОЧНО. Азербайджанская авиабаза Гянджи прекратила существование: Ваграм Погосян

СТЕПАНАКЕРТ, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Военная авиабаза Гянджи в Азербайджане прекратила существование. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян. «Гянджинский военный аэродром исчез. Первый.», - сказал Погосян, передает «Арменпресс».

 

ДОПОЛНЕНИЕ. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, теперь стали объектами Армии обороны. Он призвал азербайджанский народ срочно покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь, подчеркнув, что вся ответственность за все это лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. 


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