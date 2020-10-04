CNN, ты где? Армяне перекрыли голливудское шоссе, собрались перед редакцией CNN в Лос-Анджелесе 

Армяне США в очередной раз своими протестами призывают мир прекратить агрессию Азербайджана и Турции.

Как передает «Арменпресс», на этот раз армяне перекрыли движение на одной из голливудских магистралей. Автомобили стоят посреди шоссе, на них развеваются флаги Армении и Арцаха. На видео, сделанном Fox 11 Los Angeles с воздуха, видно, что движение остановилось примерно на час - под наблюдением дорожной полиции.

Сотни армян снова вышли на протест перед телеканалом CNN в Лос-Анджелесе. Они поют патриотические песни, размахивая флагами Армении и Арцаха. Звучат призывы «Борьба, борьба до конца!», «Мы должны достичь своей цели, сплотившись», «Да здравствует армянский народ!» и др. Собравшиеся произносят патриотические речи, скандируя «По-бе-да!» К армянам присоединились представители братского езидского народа. Армяне Лос-Анджелеса хотят нарушить это замалчивание правды, они привлекают внимание CNN к агрессии Азербайджана и Турции, выражая удивление по поводу молчания СМИ, выставив плакат «CNN, ты где?»

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные обстрелы на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения развернулись ожесточенные бои, обе стороны несут большие потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре РА. Найдены доказательства причастности Турции к переброске наемников из Сирии и их использования против Арцаха.