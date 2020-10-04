Повсюду царят воодушевление, мужество, героизм: Араик Арутюнян вернулся с передовой

Президент Арцаха Араик Арутюнян вернулся с передовой.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook. «Дорогие соотечественники, я только что вернулся с передовой. Побывал в разных местах. Везде царят воодушевление, мужество, героизм. Наша победа неотвратима, поскольку поведение наших защитников является исключительным проявлением собирательной силы и стойкости армянского народа. Хочу выразить особую благодарность Армии обороны, ее командному составу - за блестящее выполнение поставленной перед ними задачи», - сказал президент Азербайджана.

3 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил, что отправляется на передовую, чтобы сражаться со своей стороны.