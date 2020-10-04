На Арцахском фронте идет перестрелка: пресс-секретарь Минобороны РА

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На линии соприкосновения Арцаха с Азербайджаном идет перестрелка.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

«На Арцахском фронте идет перестрелка, в некоторых местах ведется артиллерийский огонь малой интенсивности», - написала Шушан Степанян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Противник, сосредоточив в этих районах большие силы, начал атаку. Армянские части останавливают продвижение врага, нанося большие потери.