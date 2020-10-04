Кофе на передовой: Президент Арцаха опубликовал фото с солдатами
08:01, 4 Октябрь, 2020
ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян опубликовал фото с передовой с героическими солдатами. Как сообщает «Арменпресс», рядом с фото Арутюнян написал:
«Доброе утро с вкуснейшим кофе, приготовленным солдатом на передовой нашими ребятами-героями».
Президент Республики Арцах напомнил также хэштегом #Мы победим.3 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил, что отправляется на передовую, чтобы внести свою лепту в оборону Арцаха.
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