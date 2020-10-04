Кофе на передовой: Президент Арцаха опубликовал фото с солдатами

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян опубликовал фото с передовой с героическими солдатами. Как сообщает «Арменпресс», рядом с фото Арутюнян написал:

«Доброе утро с вкуснейшим кофе, приготовленным солдатом на передовой нашими ребятами-героями».

Президент Республики Арцах напомнил также хэштегом #Мы победим.

3 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил, что отправляется на передовую, чтобы внести свою лепту в оборону Арцаха.