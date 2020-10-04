Армяне подвергаются нападению в Арцахе: Танкян призвал разместить в соцсетях флаг Арцаха

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян призвал пользователей социальных сетей разместить на своих страницах флаг Республики Арцах с лозунгом «Признайте Арцах». Как сообщает «Арменпресс», Танкян отметил, что армяне Арцаха подвергаются нападениям со стороны Азербайджана и Турции.

«Армяне подвергаются нападению в Арцахе. Присоединяйтесь ко мне: проявите свою солидарность, установив этот флаг. Выражайте свое негодование по поводу нападений, совершенных Азербайджаном, помощи Турции и очевидного стремления к этнической чистке армян в Арцахе», - написал Танкян.

Танкян призвал граждан США связаться с членами Палаты представителей для обсуждения действий Азербайджана и Турции. Рок-музыкант также разместил ссылку на сбор средств, по которому деньги могут быть переведены в Республику Армения и Арцах.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего один мирный житель был убит, а гражданский автобус был подожжен АТС, принадлежащим Вооруженным силам Азербайджана. Обнаружены доказательства причастности Турции. В сентябре турецкий истребитель F-16 сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 ВВС Армении, в результате чего погиб пилот. 1 октября противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникского района, выпустив ракету из ударной ОВД по селу Мец Масрик, в результате чего один мирный житель погиб и двое мирных жителей получили ранения разной степени.