Из Франции прибыли волонтеры-медики: в приграничном медпункте будет оказываться помощь раненым

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Добровольцы из Франции прибыли в один из приграничных медицинских центров Армении для оказания помощи военнослужащим и мирным жителям, раненным в ходе широкомасштабной войны Азербайджана против Арцаха. Об этом, как сообщает «Арменпресс», написал на своей странице в Facebook советник министра здравоохранения РА Ашот Саркисян.

«Волонтеры-медики прибыли из Франции и на данный момент уже находятся в одном из приграничных медицинских центров. Они говорят, что, как только узнали, что в Арцахе идет война, то сразу купили билеты, потому что должны быть с армянами-христианами», - написал Саргсян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего один мирный житель был убит, а гражданский автобус был подожжен АТС, принадлежащим Вооруженным силам Азербайджана. Обнаружены доказательства причастности Турции. В сентябре турецкий истребитель F-16 сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 ВВС Армении, в результате чего погиб пилот. 1 октября противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникского района, выпустив ракету из ударнойго БЛА по селу Мец Масрик, в результате чего один мирный житель погиб и двое мирных жителей получили ранения разной степени.