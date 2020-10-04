Иранские СМИ опубликовали данные о переданных в Азербайджан террористах

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Иранское издание Mashregh опубликовало данные о сотнях террористов, переброшенных Турцией из Сирии и Ливии в Азербайджан. Как сообщает «Арменпресс», в издаянии названы имена террористических группировок, членами которых являются террористы, которые перебрались в Азербайджан для борьбы с Арцахом.

В своей статье Машрег заявляет, что террористы принадлежат к 51 группировке с именами «Султан Мурад», «Джаиш аль-Ашраг» и др.

Иранское издание добавляет, что как минимум 103 террориста уже убиты в Карабахе.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Подтверждена информация о том, что в составе азербайджанской армии воюют против армянской стороны наемники, доставленные из Сирии через территорию Турции. Президент Франции Макрон подтвердил, что у него есть серьезные факты на этот счет. Джихадисты связаны с террористической группировкой «Исламское государство». В России также есть факты о причастности наемников. Об этом также заявил источник в Минобороны США.