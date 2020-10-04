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Никол Пашинян провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

Премьер-министр Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Это вторая за несколько дней беседа премьер-министра Армении с лидером Германии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян представил информацию о ходе боевых действий. Он рассказал об участии турецких военнослужащих, а также недавних разоблачениях о переброске наемников и боевиков из этой страны в Азербайджан.

Канцлер Германии подчеркнула крайнюю необходимость прекращения огня и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года.


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