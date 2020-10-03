Jerusalem Post написала об использовании Баку израильской ракеты LORA против Арцаха

Израильская газета Jerusalem Post опубликовала предоставленный армянской стороной видеоролик, на котором видно, как вооруженные силы Азербайджана применяют баллистическую ракету LORA во время широкомасштабной военной агрессии, развязанной против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, издание отмечает, что Азербайджан является первым и единственным государством, которому Израиль поставил эти ракеты.

«На видео, снятом в зоне нагорно-карабахского конфликта, видно, как азербайджанские войска используют израильскую ракету LORA», - сообщила газета.

Jerusalem Post сообщает, что Азербайджан является первым и единственным государством, которому Израиль поставил ракеты LORA в рамках оружейной сделки 2018 года.

2 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что, вероятно, также применялись баллистические ракеты LORA.