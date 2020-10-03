По всей протяженности границы ведутся позиционные перестрелки с разной интенсивностью
21:34, 3 Октябрь, 2020
На данный момент по всей протяженности границы ведутся позиционные перестрелки с разной интенсивностью.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
«Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию», - написала она.
Шушан Степанян также напомнила, что в 20:26 противник выпустил ракету по Степанакерту.
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