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По всей протяженности границы ведутся позиционные перестрелки с разной интенсивностью

По всей протяженности границы ведутся позиционные перестрелки с разной интенсивностью

На данный момент по всей протяженности границы ведутся позиционные перестрелки с разной интенсивностью.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию», - написала она.

Шушан Степанян также напомнила, что в 20:26 противник выпустил ракету по Степанакерту.


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