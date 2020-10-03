На данный момент по всей протяженности границы ведутся позиционные перестрелки с разной интенсивностью.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию», - написала она.

Шушан Степанян также напомнила, что в 20:26 противник выпустил ракету по Степанакерту.