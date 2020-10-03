Время в Ереване: 11:07:36,   3 Октябрь

За последние сутки враг потерял 440-450 военнослужащих: итоги дня

За последние сутки враг потерял 440-450 военнослужащих: итоги дня

По состоянию на 21:00 часов, 3 октября, на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана армянская сторона уничтожила 440-450 азербайджанских военнослужащих и невоеннослужащих - террористов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 3 октября заявил представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что в течение дня на севере и юге Арцаха происходили ожесточенные бои. Враг пытался прорвать линию фронта, но после упорных боев удалось пресечь эту идею. Продолжительность беспрерывного боя составляла 6-7 часов.

Арцрун Ованнисян также представил потери врага за последние сутки:

- 440-450 солдат и террористов (в общем - около 2300)

- более 800-900 раненных 

- 45 единиц бронетехнники, участвующей в бою (в общем - 250 единиц)

- 80-90 единиц бронетехники, не участвовавших в бою

- 3 самолета

- 1 вертолет

- 3 системы «Смерч»

- 10 БПЛА (в общем - 113 единиц).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации