Армения не является агрессором: глава МИД Аргентины

Министр иностранных дел Аргентины Фелипе Сола отметил, что в нагорно-карабахском конфликте армянская сторона не является агрессором, и выразил обеспокоенность по поводу эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, посольство Армении в Аргентине представило неофициальный перевод заявления министра.

«У нас третья по значимости армянская община на Западе после США и Франции. Вот почему три дня назад я попросил посла Аргентины в Вашингтоне начать контакты, чтобы узнать, можем ли мы сыграть какую-то роль от имени армянских общин, чтобы три большие армянские общины могли потребовать прекращения огня. Здесь мы должны принять во внимание две вещи. Прежде всего, Азербайджан, как богатая прибрежная страна, обладает большей силой, имеет явную финансовую поддержку со стороны Турции, вместо этого Армения получает помощь Минской группы для достижения прекращения огня, поскольку Армения имеет все больше жертв из-за Азербайджана», - сказал он.

Министр иностранных дел Аргентины добавил, что они пытаются поддерживать постоянную связь с посольством Армении.

«Тем не менее, эскалацию этого 27-летнего конфликта нужно остановить. Нагорный Карабах - это анклав, который сегодня принял решение о своей независимости на основе армянской культуры, армянского языка, армянского образования и т.д. Мы очень обеспокоены и полностью понимаем беспокойство Эдуардо Эрнекяна. У меня есть два друга-армянина в сфере внешней политики, более того, двое из каждых 10 моих друзей - армяне, у меня нет друзей-азербайджанцев», - сказал он.

Фелипе Сола отметил, что конфликт вызывает большую тревогу, и он может с уверенностью заявить, что Армения не является агрессором.