Пресс-секретарь президента Арцаха опровергает слухи о ранении Арутюняна

Пресс-секретарь президента Арцаха Араика Арутюняна Ваграм Погосян категорически опровергает дезинформацию Азербайджана о том, что Араик Арутюнян якобы ранен. Об этом Погосян сказал в беседе с Арменпресс.

«Это дезинформация. На данный момент президент находится в совершенно здоровом состоянии, находится на командном пункте, он управляет своей страной и выполняет свою работу в плане военных действий», - сказал Погосян.

3 октября президент Арцаха Араик Арутюнян отбыл на передовую, чтобы «внести свой вклад в борьбу». Вместе с ним на передовую поехали главы Служб национальной безопасности Арцаха и Армении.