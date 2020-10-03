Пресс-секретарь президента Арцаха опровергает слухи о ранении Арутюняна
20:26, 3 Октябрь, 2020
Пресс-секретарь президента Арцаха Араика Арутюняна Ваграм Погосян категорически опровергает дезинформацию Азербайджана о том, что Араик Арутюнян якобы ранен. Об этом Погосян сказал в беседе с Арменпресс.
«Это дезинформация. На данный момент президент находится в совершенно здоровом состоянии, находится на командном пункте, он управляет своей страной и выполняет свою работу в плане военных действий», - сказал Погосян.
3 октября президент Арцаха Араик Арутюнян отбыл на передовую, чтобы «внести свой вклад в борьбу». Вместе с ним на передовую поехали главы Служб национальной безопасности Арцаха и Армении.
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