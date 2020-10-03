Время в Ереване: 11:07:36,   3 Октябрь

Пресс-секретарь президента Арцаха опровергает слухи о ранении Арутюняна

Пресс-секретарь президента Арцаха опровергает слухи о ранении Арутюняна

Пресс-секретарь президента Арцаха Араика Арутюняна Ваграм Погосян категорически опровергает дезинформацию Азербайджана о том, что Араик Арутюнян якобы ранен. Об этом Погосян сказал в беседе с Арменпресс.

«Это дезинформация. На данный момент президент находится в совершенно здоровом состоянии, находится на командном пункте, он управляет своей страной и выполняет свою работу в плане военных действий», - сказал Погосян.

3 октября президент Арцаха Араик Арутюнян отбыл на передовую, чтобы «внести свой вклад в борьбу». Вместе с ним на передовую поехали главы Служб национальной безопасности Арцаха и Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации