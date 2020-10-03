В Азербайджане есть опасность теракта: Госдеп США советовал своих гражданам не посещать Азербайджан 

Госдепартамент США еще 6 августапосоветовал своим гражданам не ездить в Азербайджан из-за угрозы терроризма в этой стране.

«В Азербайджане существует долгосрочный риск того, что террористические группы продолжат планировать возможные атаки в этой стране. Террористы без предупреждения могут атаковать определенные туристические объекты, транспортные узлы, рынки/торговые центры, здания местных властей, отели, клубы, рестораны, культовые сооружения, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, образовательные учреждения, аэропорты и другие общественные места», - как сообщает Арменпресс, об этом говорится в предупреждении Госдепартамента США.

Кроме того, правительство США напомнило своим гражданам об опасности COVID-19 в Азербайджане.

Госдепартамент США также отметил регистрацию жертв в зоне нагорно-карабахского конфликта. Регулярная стрельба, использование артиллерийских систем, включая мины и гранатометы, приводят к гибели и ранениям. «Избегайте дорог возле международной границы Армения-Азербайджан и возле линии соприкосновения. Правительство США не сможет оказывать экстренные услуги гражданам США в Нагорном Карабахе, потому что правительство США запрещает своим сотрудникам ездить туда», - говорится в сообщении.