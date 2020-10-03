Опубликованы имена 243 вражеских солдат, погибших в развязанной Баку войне

Директор Информационно-аналитического центра при правительстве Ованес Мовсисян разместил на своей странице в Facebook имена 243 азербайджанцев, погибших в результате военных действий, развязанных властями Азербайджана.

«Поскольку азербайджанцы не разглашают настоящее количество и имена своих жертв, наши составили список из 243 необъявленных жертв поименно, это первая часть», - как сообщает Арменпресс, отметил Мовсисян.