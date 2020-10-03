Примеры героизма: враг оставил 9 тел в результате грамотной операции Айка Смояна  

Министерство обороны Республики Армения представляет примеры отваги и героизма солдат, сражающихся на передовой.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что 28 сентября личный состав боевой позиции «Оваз-1» в полосе обороны во главе с младшим сержантом Айком Смояном вступил в бой с атакующими группировками противника и оказал им сопротивление, нанеся им потери.

«Оценив ситуацию, младший сержант Айк Смоян решил занять укрытия. Лично обыскав местность, одновременно оценив обстановку, он позволил военнослужащим врага проникнуть на территорию позиции.

Затем скрытыми действиями он окружил врага, в результате своих грамотных и умелых действий организовал атаку, в ходе которой противник оставил тела 9 военнослужащих и был отброшен», - как сообщает Арменпресс, отметила Степанян.