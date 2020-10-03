Всемирно известная российская оперная певица Любовь Казарновская выступила в поддержку Армении и Арцаха․ Как сообщает Арменпресс, в размещенном в интернете видео певица подчеркнула, что международное сообщество должно решительно сказать «нет» боевым действиям, которые Азербайджан развязал против Арцаха.

«Люди мира, встаньте и дайте свой голос в поддержку Арцаха. Мир должен быть на этой земле. Эта земля – святая, энергетически невероятно насыщенная, очень важная, и мне кажется, что сегодня мы все должны сказать решительное «нет» боевым действиям, которые совершенно неправомочно развернуты на этой территории. Мы с вами», – отметила она.

Она отметила, что это очень дорогая для нее земля, потому что ее отец служил в Армении, командовал армией, и она все эти места посещала и знает очень хорошо, о чем говорит. У нее очень много друзей, знакомых, историков, которые рассказывали ей историю этой земли, которая полита кровью.

«И вот 5 лет назад мы делали «Реквием» Верди с интернациональным составом прямо на площади Степанакерта. И пришло более 6000 тысяч народу, съехались люди со всех концов земли, потому что, как вы знаете, эта страшная трагедия – Геноцид – раскидала армян по всем континентам мира. И все приехали с тем посылом, что нельзя допустить повторения этой страшной истории.

И что мы видим сегодня? Фактически, это опять начинающийся геноцид. И я могу это смело утверждать, потому что все те ценности, которые существуют на земле Арцаха, – древнейшие ценности. Такие, как монастырь и храм Гандзасар (9-й век). Это все памятники очень большой культуры, оставленные нам предками. И как народ Карабаха, как люди, носящие эту культуру, эти традиции, эту историческую память, как они дорожат своей землей. Как они любят ее, как они сражаются за каждую пядь своей земли.

И мне кажется, что вмешательство третьих стран – абсолютно недопустимо. И для меня Арцах – это такой форпост христианства на Кавказе, который не должен быть потерян. Я понимаю, что хочет Турция, я понимаю амбиции другой стороны, но мне кажется, что необходимо сесть за стол переговоров, причем не только Армении и Азербайджану, а должны быть эксперты, историки, люди, в которых жива историческая память, и они должны прийти к какому-то консенсусу. Потому что просто призывать к мирному урегулированию – невозможно. Там все равно будут периодически вспыхивать страшные столкновения, которые сегодня уже можно назвать войной. И допустить это невозможно. Как можно допустить, чтобы в мирное время, сегодня, матери хоронили своих сыновей... Это невероятно. Это страшно. Это больно.

И, конечно, мне кажется, что сегодня все мы должны оказать какую-то моральную поддержку жителям Арцаха, сказать им невероятно добрые слова, слова помощи, слова поддержки. Чтобы не допустить того, что было 105 лет назад. Чтобы не допустить опять этой страшной кровавой бойни. Чтобы не плакали сегодня матери с обеих сторон. Чтобы правительства стран, все-таки, услышали друг друга. Это мое огромное пожелание, это не только боль моего сердца…» – указала певица.