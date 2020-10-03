Вопрос признания Арцаха в повестке дня Армении: Пашинян в интервью «Аль-Джазире»

Вопрос признания независимости Арцаха стоит на повестке дня Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Аль-Джазире».

«Это вопрос повестки дня, будет ли решение принято или нет зависит от многих факторов», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении также отметил, что обсуждается возможность заключения военно-политического союза с Арцахом.

«Этот союз существует де-факто. Мы сказали, что Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. И мы должны учитывать будущие события, включив этот вопрос в нашу повестку дня. Можно констатировать, что эта ситуация создала новую военно-политическую реальность в регионе. Как я уже сказал, после нескольких лет развития воинственной риторики, Азербайджан напал на Нагорный Карабах, причем при открытой военной поддержке Турции. В международной прессе уже есть свидетельства того, что наемников вербуют с контролируемых Турцией территорий и перебрасывают в наш регион. Мы должны укреплять наше сотрудничество с армянами Нагорного Карабаха в области безопасности», - отметил премьер.