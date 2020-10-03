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Армия обороны Арцаха уничтожила крупную группировку бронетехники противника

Армия обороны Арцаха уничтожила крупную группировку бронетехники противника

Армия обороны уничтожила крупную группировку бронетехники противника, готовящуюся к нападению, значительное количество вооружения и личного состава. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Таким образом, провалились наступательные планы противника в одном из направлений”, - написала Степанян.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал, что крупная группировка противника попала под удар Армии обороны, уничтожены десятки единиц бронетехники.

До этого Арцрун Ованнисян уже написал, что противнику был нанесен мощный удар.


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