Армия обороны Арцаха уничтожила крупную группировку бронетехники противника
16:51, 3 Октябрь, 2020
Армия обороны уничтожила крупную группировку бронетехники противника, готовящуюся к нападению, значительное количество вооружения и личного состава. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.
“Таким образом, провалились наступательные планы противника в одном из направлений”, - написала Степанян.
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал, что крупная группировка противника попала под удар Армии обороны, уничтожены десятки единиц бронетехники.
До этого Арцрун Ованнисян уже написал, что противнику был нанесен мощный удар.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен