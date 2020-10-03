Армянские хакеры получили данные 5GB “AzerTelecom-а”
16:17, 3 Октябрь, 2020
Хакерам Кибер-армии Монте Мелконяна удалось получить данные крупнейшего оператора Азербайджана - “AzerTelecom-а”. Об этом «Арменпресс» уведомился со страницы Кибер-армии Монте Мелконяна в Facebook.
“Нашей следующей целью был крупнейший оператор связи Азербайджана “AzerTelecom”. Представленные здесь данные - это лишь небольшая часть (5 ГБ) информации, которую мы получили из “AzerTelecom”, - говорится в заявлении Кибер-армии.
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