Армянские хакеры получили данные 5GB “AzerTelecom-а”

Хакерам Кибер-армии Монте Мелконяна удалось получить данные крупнейшего оператора Азербайджана - “AzerTelecom-а”. Об этом «Арменпресс» уведомился со страницы Кибер-армии Монте Мелконяна в Facebook.

“Нашей следующей целью был крупнейший оператор связи Азербайджана “AzerTelecom”. Представленные здесь данные - это лишь небольшая часть (5 ГБ) информации, которую мы получили из “AzerTelecom”, - говорится в заявлении Кибер-армии.