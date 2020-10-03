Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал фотографию турецкого снаряда, сброшенного на Варденис.

«Арменпресс» передает комментарий Арцруна Ованнисяна: “Турецкий снаряд, упавший в селе Кут Вардениса”.

Надпись на снаряде явно свидетельствует о том, что он турецкий.

29 сентября азербайджанские вооруженные силы обстреляли села Вардениса. 1 октября противник обстрелял автодорогу Варденис-Сотк.