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Арцрун Ованнисян опубликовал фотографию турецкого снаряда, сброшенного на Варденис

Арцрун Ованнисян опубликовал фотографию турецкого снаряда, сброшенного на Варденис

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал фотографию турецкого снаряда, сброшенного на Варденис.

 «Арменпресс» передает комментарий Арцруна Ованнисяна: “Турецкий снаряд, упавший в селе Кут Вардениса”.

Надпись на снаряде явно свидетельствует о том, что он турецкий.

29 сентября азербайджанские вооруженные силы обстреляли села Вардениса. 1 октября противник обстрелял автодорогу Варденис-Сотк.


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