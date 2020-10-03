Арцрун Ованнисян опубликовал фотографию турецкого снаряда, сброшенного на Варденис
13:02, 3 Октябрь, 2020
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал фотографию турецкого снаряда, сброшенного на Варденис.
«Арменпресс» передает комментарий Арцруна Ованнисяна: “Турецкий снаряд, упавший в селе Кут Вардениса”.
Надпись на снаряде явно свидетельствует о том, что он турецкий.
29 сентября азербайджанские вооруженные силы обстреляли села Вардениса. 1 октября противник обстрелял автодорогу Варденис-Сотк.
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