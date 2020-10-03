Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Арцаха распространило обращение к международному сообществу признать независимость Республики Арцах для обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие.

“С 27 сентября 2020 года Вооруженные Силы Азербайджана при поддержке террористических организаций с Ближнего Востока и Турции развязали агрессивную войну против Республики Арцах. Масштабное вооруженное нападение Азербайджана на Республику Арцах сопровождается серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права, а также законов и правил, применяемых во время вооруженных конфликтов. В частности, азербайджано-турецкие вооруженные формирования намеренно обстреливают города, села, гражданские объекты Арцаха с целью запугивания и уничтожения мирного населения. В результате их преступных действий среди мирного населения есть много жертв. Мы приветствуем усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, направленные на немедленное прекращение военной агрессии Азербайджана и снижение напряженности. В то же время отмечаем, что все требования и призывы международного сообщества цинично отвергаются тройным блоком Турции, Азербайджана и террористических организаций. Мы призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах для обеспечения права граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие. В нынешней ситуации международное признание Арцаха - единственный возможный механизм восстановления мира и безопасности в регионе”, - говорится в заявлении МИД Арцаха.