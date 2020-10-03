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Азербайджан целится в объекты, повреждение которых может вызвать экологическую катастрофу

Азербайджан целится в объекты, повреждение которых может вызвать экологическую катастрофу

Азербайджанская сторона перешла к уничтожению тех гражданских инфраструктур, повреждение которых может  вызвать экологическую катастрофу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Это очень важно. Азербайджан перешел к уничтожению гражданских инфраструктур, повреждение которых может вызвать экологическую катастрофу”, - отметил Ованнисян.

Противник 3 октября вновь подверг ракетному обстрелу столицу Арцаха Степанакерт.


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