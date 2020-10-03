Макрон в телефонном разговоре с Алиевым призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

В телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Франции Эмануэль Макрон призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС. Отмечается, что телефонный разговор был инициирован французской стороной.

“Президент Франции выразил озабоченность продолжающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и призвал к прекращению огня и как можно скорее вернуться к переговорам”, - говорится в сообщении.

2 октября премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и ход боевых действий. После переговоров Макрон объявил, что он предложил новый путь возобновления переговоров. Работа должна была начаться в пятницу вечером, поскольку Макрон активизировал свои усилия в качестве посредника и сопредседателя Минской группы ОБСЕ.