Сегодня решается наше будущее: обращение президента Арцаха к подразделениям специального назначения

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян ночью, до отправления на поле боя встретился с сотрудниками подразделений специального назначения. «Арменпресс» передает, что об этом Араик Арутюнян сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав видеоматериал.

“Не получится победить наших ребят, это не просто эмоциональное признание. Мы с честью будем защищать нашу единую Родину”, - сказал Араик Арутюнян.

На встрече с сотрудниками подразделений специального назначения Араик Арутюнян подчеркнул, что сегодня решается наше будущее, право армянского народа жить на этой земле.

“Мы живем в самое судьбоносное время наших столетий. Мы живем в решающее время – будет ли у нас родина, или нет. От каждого из нас зависит будущее не только Арцаха, Армении, но и всего армянского народа. Хочу, чтобы Вы все послужили бы нашей Родине и продолжали бы жить на ней ее достойными детьми. Будьте уверены, мы победим! 90-е были более тяжелыми годами. Тогда смогли, сможем и сегодня. Сегодня определяется право наших детей жить в свободной стране. Это наша миссия перед нашим народом перед нашими поколениями”, - заявил Араик Арутюнян.

Он сказал, что ранее встречался с братьями - езидами, они также на передовой, также защищают родную землю. Араик Арутюнян подчеркнул, что международное сообщество сплотилось, осознало то большое зло, которое появляется в регионе.

Ранее президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил, что он отправляется на передовую, чтобы внести и свою лепту в бои.