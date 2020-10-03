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Армянская сторона сбила еще три азербайджанских самолета

Армянская сторона сбила еще три азербайджанских самолета

Армянская сторона сбила три самолета противника. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.

“Около 08:25 в Южном направлении был сбит вражеский самолет”, - сообщила Шушан Степанян, добавив, что около 08:46 еще два вражеских самолета были сбиты на передовой линии Армии обороны.

По предварительным данным, количество сбитых самолетов противника достигло 14.


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