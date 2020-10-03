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На Северном и Восточном направлениях границы Арцаха идут упорные и ожесточенные бои: МО  Армении

На Северном и Восточном направлениях границы Арцаха идут упорные и ожесточенные бои: МО  Армении

На Северном и Восточном направлениях границы с Арцахом идут упорные ожесточенные бои. Как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян, противник, сосредоточив большие силы в этих районах, начал атаку. Армянские подразделения останавливают продвижение врага, нанося ему большие потери.

Представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян отмечает, что тяжелые бои шли и ночью. “Враг ввел в бой новые силы. Наши оказывают героическое сопротивление”, - как передает «Арменпресс», сообщил Арцрун Ованнисян.


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