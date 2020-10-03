Согласно разведданным, число азербайджанских жертв превысило 3 000 человек: Ваграм Погосян
03:04, 3 Октябрь, 2020
Согласно разведданным, число азербайджанских жертв превысило 3 000 человек. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.
“Большая часть тел находится в нейтральной зоне, и для их выноса оттуда практически никаких шагов не предпринимается.
Объяснение резне собственного народа такого рода, пожалуй, могут дать только психиатры”, - написал Ваграм Погосян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен