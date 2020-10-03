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Согласно разведданным, число азербайджанских жертв превысило 3 000 человек: Ваграм Погосян

Согласно разведданным, число азербайджанских жертв превысило 3 000 человек: Ваграм Погосян

Согласно разведданным, число азербайджанских жертв превысило 3 000 человек. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“Большая часть тел находится в нейтральной зоне, и для их выноса оттуда практически никаких шагов не предпринимается.

Объяснение резне собственного народа такого рода, пожалуй, могут дать только психиатры”, - написал Ваграм Погосян.


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