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Состоялся очередной телефонный разговор Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона

Состоялся очередной телефонный разговор Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона

Премьер-министр Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и развития в ходе боевых действий.

Премьер-министр поблагодарил за принципиальную и конструктивную позицию Франции о недопустимости развязывания войны. Стороны посчитали недопустимым участие иностранных боевиков-террористов в военных действиях.

Президент Франции подчеркнул важность немедленного прекращения военных действий и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул недопустимость проникновения в регион Турции и спонсируемых ею террористов, подчеркнув, что восстановление региональной безопасности невозможно без устранения этих дестабилизирующих сил. В контексте установления мира Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества сопредседателей и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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