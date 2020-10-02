Президент Саркисян встретился с послом РФ Сергеем Копыркиным

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. В ходе состоявшейся беседы обсуждались обстановка в регионе, двусторонние армяно-российские отношения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники выразили озабоченность эскалацией напряженности на границах Армении и в регионе карабахского конфликта и высказались за ее безотлагательную разрядку.

Подчеркнута важность заявления, с которым выступили президенты России, США и Франции – стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.