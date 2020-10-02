Армянская сторона уничтожила 540 вражеских военнослужащих
21:09, 2 Октябрь, 2020
По состоянию на 21:00 часов, 2 октября, армянская сторона уничтожила на линии соприкосновения 540 вражеских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 2 октября пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он также представил потери врага за последние сутки (по состоянию на 21:00):
540 убитых;
более 700 раненых;
45 единиц бронетехники;
3 вертолета;
6 БПЛА;
6 самолетов, большинство из которых уничтожено не в воздухе.
Арцрун Ованнисян отметил, что боевые действия в настоящий момент продолжаются.
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