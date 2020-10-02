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Армянская сторона уничтожила 540 вражеских военнослужащих

Армянская сторона уничтожила 540 вражеских военнослужащих

По состоянию на 21:00 часов, 2 октября, армянская сторона уничтожила на линии соприкосновения 540 вражеских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 2 октября пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он также представил потери врага за последние сутки (по состоянию на 21:00):

540 убитых;

более 700 раненых; 

45 единиц бронетехники;

3 вертолета;

6 БПЛА;

6 самолетов, большинство из которых уничтожено не в воздухе.

Арцрун Ованнисян отметил, что боевые действия в настоящий момент продолжаются.


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