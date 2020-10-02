Азербайджан несколько раз применял запрещенные международным правом кассетные боеприпасы: омбудсмен

Азербайджан 2 октября дважды обстреливал ракетами арцахский город Гадрут из системы залпового огня «Смерч». В результате обстрела из ракет с кассетными боеголовками пострадали мирные жители. Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении, об этом свидетельствуют все официальные и медиа публикации, а также информация, полученная от гражданского населения Арцаха и офиса защитника прав человека Арцаха.

«Защитник прав человека Арцаха объявил о применении кассетных ракет интенсивного действия.

Атаки кассетными боеприпасами являются недопустимой военной агрессией против мирного населения Арцаха.

И Женевские конвенции, и Конвенция ООН по кассетным боеприпасам четко ограничивают право выбора методов и средств ведения войны, не позволяя применять такое опасное оружие. Международно-правовые документы и обычное международное гуманитарное право запрещает использование кассетных боеприпасов как смертоносное и бесчеловечное (inhuman). Это оружие имеет неизбирательное действие (indiscriminate effect), подвергая опасности жизнь и здоровье мирных жителей, причиняя дополнительный ущерб и страдания.

Защитник прав человека обращается к заинтересованным международным организациям, ко всем международным правозащитным организациям с призывом отреагировать, сделать четкие и недвусмысленные призывы положить конец такому агрессивному и бесчеловечному поведению азербайджанской стороны.

Применение такого оружия уже переходит все красные линии и может привести к непредсказуемым последствиям. Применение кассетных боеприпасов не только неприемлемо с точки зрения непосредственного ущерба, но и серьезно опасно для здоровья будущих поколений», - говорится в заявлении.