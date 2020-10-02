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Зеленский заявил, что Киев не будет оказывать военную помощь сторонам конфликта в Карабахе

Зеленский заявил, что Киев не будет оказывать военную помощь сторонам конфликта в Карабахе

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Черновицкой области, где он в пятницу находится с рабочим визитом.

"Речь не идет о том, что Украина будет оказывать военную помощь какой-либо стране", - сказал on.

Зеленский также заявил на брифинге, что Киев призывает конфликтующие стороны - Армению и Азербайджан - к диалогу с целью деэскалации конфликта.


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