Зеленский заявил, что Киев не будет оказывать военную помощь сторонам конфликта в Карабахе
20:08, 2 Октябрь, 2020
Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Черновицкой области, где он в пятницу находится с рабочим визитом.
"Речь не идет о том, что Украина будет оказывать военную помощь какой-либо стране", - сказал on.
Зеленский также заявил на брифинге, что Киев призывает конфликтующие стороны - Армению и Азербайджан - к диалогу с целью деэскалации конфликта.
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