Экспорт оружия в Турцию будет приостановлен, если будут доказаны нарушения прав человека: МИД Канады
19:19, 2 Октябрь, 2020
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что экспорт оружия в Турцию будет приостановлен, если будут доказаны нарушения прав человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Nationalpost.
«Канада готова приостановить поставки оружия в Турцию, если расследование покажет, что канадские технологии приводят к нарушениям прав человека», - сказал Шампань.
Комитет Ай-Дата Канады призвал федеральное правительство осудить вопиющую агрессию Азербайджана против Арцаха и немедленно приостановить экспорт оружия в Турцию.
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