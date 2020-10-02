Экспорт оружия в Турцию будет приостановлен, если будут доказаны нарушения прав человека: МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что экспорт оружия в Турцию будет приостановлен, если будут доказаны нарушения прав человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Nationalpost.

«Канада готова приостановить поставки оружия в Турцию, если расследование покажет, что канадские технологии приводят к нарушениям прав человека», - сказал Шампань.

Комитет Ай-Дата Канады призвал федеральное правительство осудить вопиющую агрессию Азербайджана против Арцаха и немедленно приостановить экспорт оружия в Турцию.