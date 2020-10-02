Патрушев и О'Брайен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе стала одной из тем встречи в Женеве секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Рассмотрены вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, обеспечения безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий, совершенствования взаимодействия в области борьбы с терроризмом, ситуация в Нагорном Карабахе, а также другие сюжеты, представляющие взаимный интерес", - сказал Аношин.