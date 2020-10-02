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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна и Владимира Путина

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна и Владимира Путина

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники продолжили обсуждение сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации и выразили серьезную озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями. Они также выразили озабоченность в связи с вовлечением в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.

Премьер-министр Республики Армения вновь обратил внимание на факт крайне дестабилизирующего поведения Турции и вмешательства в боевые действия. Российская сторона подчеркнула важность немедленного прекращения военных действий и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года.

Достигнута договоренность о продолжении контактов.


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