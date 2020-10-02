Палата представителей Чили на 81-й сессии приняла осуждающую военную агрессию Азербайджана резолюцию

Палата представителей Чили на 81-й сессии приняла резолюцию, осуждающую военную агрессию Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, в резолюции подробно представлена история нагорно-карабахского конфликта.

В конце резолюции депутаты Палаты представителей парламента Чили попросили президента страны призвать Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах к немедленному прекращению огня и и продолжению поиска решения на основе международного права; потребовали от президента страны в своих выступлениях на международных платформах и форумах призвать все страны мира, чтобы последние призвали стороны конфликта к поиску мирного решения; отвергнуть любые призывы по оказанию военной помощи всем странам, кроме конфликтующих сторон.