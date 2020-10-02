Армянские и российские журналисты попали под обстрел в Карабахе

Микроавтобус с российскими и армянскими журналистами и гуманитарными волонтерами из США попал под артобстрел в Арцахе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА новости со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщается, что пострадавших нет.

Подробности уточняются.