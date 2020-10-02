Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала власти Азербайджана расследовать и выяснить источник взрыва, в результате которого пострадали четыре журналиста, освещавших боевые действия в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении организации говорится, что четверо журналистов были среди тех репортеров, которые подверглись обстрелу в нагорно-карабахском городе Мартуни на пятый день столкновений.

В организации отметили, что все журналисты на своих машинах носили логотип PRESS, они были в Арцахе, чтобы брать интервью у жителей и посмотреть ущерб от предыдущих взрывов.

«Этот взрыв был необоснованным, поскольку мирные жители, в частности, журналисты, не являются военной целью. Мы призываем власти Азербайджана расследовать причину обстрела и сделать все возможное для обеспечения безопасной эвакуации раненых журналистов», - сказала глава представительства организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.