В районе 16:00 были сбиты пять самолетов и три вертолета противника
Точными ударами Армии обороны Арцаха в районе 16:00 были сбиты пять самолетов и три вертолета противника.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единый армянский информационный центр.
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