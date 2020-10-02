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В районе 16:00 были сбиты пять самолетов и три вертолета противника

В районе 16:00 были сбиты пять самолетов и три вертолета противника

 Точными ударами Армии обороны Арцаха в районе 16:00 были сбиты пять самолетов и три  вертолета противника.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единый армянский информационный центр.


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