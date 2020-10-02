Азербайджан создает фальшивые новостные страницы

Азербайджанцы в различных социальных сетях начали создавать фейковые страницы, чтобы посеять панику в Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал директор Центра по связям с общественностью и информации аппарата премьер-министра Оганес Мовсисян.

“Азербайджанцы в различных социальных сетях начали создавать страницы фейковых новостей. В какой-то момент эти страницы начнут распространять панику. Я призываю вас следить только за теми новостными страницами, которые не являются новыми или вы просматривали еще до войны”, - написал Мовсисян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

1 октября противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области, а также из ударного БПЛА произвел запуск ракеты по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения разной степени.