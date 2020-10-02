Федерация футбола Армении выражает соболезнования семье и родным погибшего футболиста

Федерация футбола Армении выражает соболезнования семье и близким погибшего футболиста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Сообщение, распространенное федерацией, гласит: “Федерация футбола Армении глубоко опечалена известием о смерти 26-летнего Леона Мехаковича Савояна, футболиста спортивной школы “Андраник” общины Варденис, погибшего в результате агрессии Азербайджана.

ФФА выражает соболезнования семье, родственникам и друзьям Левона в связи с его безвременной кончиной, а также родственникам всех жертв войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября”.