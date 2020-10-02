МО опровергает азербайджанскую дезинформацию о ракетном обстреле Азербайджана из Армении

Министерство обороны Армении официально заявляет, что заявления официальных кругов Азербайджана о том, что якобы с территории Республики Армения ракетный комплекс “Точка-У” обстреливает территорию Азербайджана, являются явной фальсификацией и не соответствуют действительности.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Несмотря на то, что уже в течении нескольких дней мишенью БПЛА и артиллерийских средств различного калибра Азербайджана становятся населенные пункты близ города Варденис, с территории Республики Армения в направлении Азербайджана пока не было выпущено ни одной ракеты.

Министерство обороны Армении настоятельно призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от подобных провокаций и не вынуждать ВС Армении на реальные ракетные контрудары со всеми их последствиями”, - написала Степанян.