Правительство создало штаб социального и материального содействия

Премьер-министр Армении подписал решение о создании штаба социального и материального содействия и утверждении его штатов.

Об этом «Арменпресс» осведомился с сайта e-gov.am

“Руководствуясь ч. 16 ст. 7 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”,

Учитывая начатые утром 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджанской Республики военные действия в направлении Республики Арцах с целью предоставления материального содействия военнослужащим (пострадавшим в результате боевых действий), лицам (добровольцам), не находящимся на военной службе, а также населению, создать штаб социального и материального содействия (далее-штаб) и утвердить его штаты, согласно приложению. Руководителю штаба после вступления в силу настоящего решения:

1) организовывать работы штаба

2) с ежедневной периодичностью представлять премьер-министру Республики Армения отчет о проделанной работе”, - отмечено в решении премьер-министра.