Правительство создало штаб социального и материального содействия
15:07, 2 Октябрь, 2020
Премьер-министр Армении подписал решение о создании штаба социального и материального содействия и утверждении его штатов.
Об этом «Арменпресс» осведомился с сайта e-gov.am
“Руководствуясь ч. 16 ст. 7 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”,
- Учитывая начатые утром 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджанской Республики военные действия в направлении Республики Арцах с целью предоставления материального содействия военнослужащим (пострадавшим в результате боевых действий), лицам (добровольцам), не находящимся на военной службе, а также населению, создать штаб социального и материального содействия (далее-штаб) и утвердить его штаты, согласно приложению.
- Руководителю штаба после вступления в силу настоящего решения:
1) организовывать работы штаба
2) с ежедневной периодичностью представлять премьер-министру Республики Армения отчет о проделанной работе”, - отмечено в решении премьер-министра.
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