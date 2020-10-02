Есть только один путь урегулирования проблем - диалог: Армен Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян выступил на внеочередном заседании Международного аналитического центра “Гораций”, посвященном 75-летию Организации объединенных наций. Состоялась онлайн обсуждение на тему “Многосторонность во время COVID” под председательством заместителя генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильда. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента.

“Гораций” - независимый международный аналитический центр, работающий с правительствами и международными компаниями. В этом году встреча собрала более 1 000 участников, включая лидеров из разных стран, представителей правительств, международных организаций, крупных компаний, а также авторитетных экспертов.

В рамках основной темы обсуждения президент Армен Саркисян коснулся также и войны, развязанной Азербайджаном в Нагорном Карабахе, учитывая роль диалога в решении проблем в современном мире.

Прежде всего, поздравив с юбилеем ООН, президент Армении счел эту организацию не только крупнейшей международной организацией, но и одной из важнейших идей человечества, объединяющей все народы, выступающей площадкой для диалога для всех народов.

“Конечно, всегда возникает вопрос, куда мы идем сейчас, после 75 лет опыта? Каков следующий шаг, направление? Когда я думаю о будущем ООН, на ум приходят два слова. Первое - классическое - “диалог”. Это было основой ООН, объединяющей разные государства для диалога. И именно через этот диалог решаются проблемы, с которыми сталкивались разные народы и регионы. Я не думаю, что нам в ближайшие 75 лет нужно менять это. “Нет ничего лучше диалога, который мы можем создать в новом мире”, - сказал президент Саркисян. Второе - это выражение “новый мир”. Чтобы ООН была такой же эффективной, какой она была в течение последних 75 лет, мы должны понимать, что в следующие 75 лет мир будет иным. ООН должна продолжать использовать диалог в совершенно ином мире. Иногда я называю этот мир квантовым, потому что он отличается от классического. Президент Саркисян подчеркнул, что, будучи президентом Армении, он на примере Нагорного Карабаха видит, насколько в современном мире не хватает диалога. “Нагорный Карабах решил жить свободной жизнью посредством референдума, как и все другие страны в 20 веке, но в начале 90-х ответом соседнего Азербайджана была война. Каждая из советских республик объявила о своей независимости. Нагорный Карабах был частью Азербайджана всего 70 лет как часть империи. На протяжении тысячелетий он всегда был населен армянами. “После распада Советского Союза Нагорный Карабах решил стать независимым, но реакция была средневековой”, - сказал президент Армении, добавив, что после прекращения огня переговоры велись через Минскую группу ОБСЕ. “Был диалог, я надеялся, что диалог в итоге приведет к окончательному урегулированию. Однако 27 сентября Азербайджан решил попытаться решить вопрос не диалогом, а оружием. К сожалению, Турция была активно вовлечена в действия азербайджанской стороны, собственными силами обстреливая не только границы Нагорного Карабаха, вооруженные силы, но и мирное население. Это напомнило мне этнические чистки. Как армянин, каждый раз, когда я вижу войну с участием Турции, это напоминает мне Геноцид армян, совершенный в последние годы Османской империи, 105 лет назад.

Да, этот мир новый, да, у нас нет ничего лучше, чем ООН, да, есть только один способ решить все наши проблемы - это диалог. Мы должны продолжить диалог в этом новом мире в новых формах”.

Заместитель генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд согласился с президентом Саркисяном, отметив, что диалог на международной арене остается приоритетом.