Получат соразмерный ответ, вся ответственность за который будет нести семья Алиева: Ваграм Погосян

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян на своей странице в Facebook написал:

“Получат соразмерный ответ, вся ответственность за который будет нести семья Алиева”, - как сообщает «Арменпресс», написал Погосян.

Азербайджан наносит удары по Степанакерту. Об этом сообщает представитель Министерства обороны Республики Армения Арцрун Оганесян. “Бьют по Степанакерту. В Степанакерте много раненых и разрушений объектов гражданской инфраструктуры. Пострадала спасательная служба”, - сообщает Ованнисян.